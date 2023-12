Ema Stokholma, oggi il compleanno (40 anni): «Con Angelo Madonia finita perché ho scelto la libertà. Lui ha 2 figlie, io non voglio essere mamma»

di Dajana Mrruku

Ema Stokholma compie 40 anni proprio oggi, 9 dicembre. Cantante, pittrice, scultrice, conduttrice e dj, Morwenn Moguerou, vero nome di Ema, ha raggiunto un traguardo molto importante nella sua vita e, come dice lei, «Sono adulta, ma mi sento una ventenne».

Ema ha vissuto 40 anni pieni di entusiamo, ma anche di difficoltà, dalle quali si è saputa rialzare e ricominciare a vivere, dando il meglio di se stessa.

Il punto di svolta? Ballando con le Stelle, dove sembrava che avesse trovato anche l'amore (con Angelo Madonia), oltre alla sicurezza in se stessa, eppure qualcosa non è andato come previsto.

Ema Stokholma, la storia d'amore con Angelo Madonia

«Perché ci siamo lasciati? Io sono una donna libera, le relazioni mettono le catene, devo essere libera nei miei modi di essere, di parlare, di vestire, di avere le mie amicizie.

Solo qualche settimana fa aveva rivelato che il loro problema maggiore era stata la gelosia e quest'intervista ne è l'ulteriore conferma.

La maternità

Ema Stokholma ha fatto un bilancio su questi 40 anni appena trascorsi e lei è felice e soddisfatta, non le manca nulla.

«Non è un mio desiderio diventare mamma, Angelo aveva due bimbe e mi sono avvicinata al mondo dell’infanzia, mi mancava una parte. Sono in contatto con loro, ci sono e ci sarò sempre, a distanza perché rispetto tutti. Le mamme lo sanno. Però se qualcuno ha bisogno di me, corro», ha rivelato Ema che si sente grata alla vita per ciò che è riuscita ad ottenere nella sua carriera e non chiede altro, nonostante molti fan le abbiano chiesto più volte se ha voglia di avere figli, un giorno, visti i 40 anni appena compiuti.

La dj ha le idee chiare e prenderà letteralmente un volo che la porterà in una capitale europea, pronta a festeggiare i primi "-anta".

