Elodie: «Stare sul palco come fare l'amore. Mostro il corpo perché sono libera»

di Redazione web

«Il corpo è in primo piano ma non perché sono esibizionista o per dire che sono la meglio, perché sono libera»: Elodie ha fatto impazzire gli 11mila del Forum di Assago con la sua voce, ma anche con il suo innegabile sex appeal messo in evidenza da una serie di body di scena che hanno mandato in visibilio i social. A darle la forza, tra il pubblico e dietro le quinte, mamma Claudia e nonna Marise. «Se sono così è perché assomiglio a loro», ha detto in un'intervista a Repubblica in cui ha raccontato di sè e della sua carriera. E del rapporto con il palco: «Un po' come quando fai l'amore», dice.

Elodie incanta il Forum: da Elisa, a Paola e Chiara e Rkomi, tutti i super ospiti al concerto VIDEO

David 2023, Elodie incanta con il nude look. I social però notano un particolare: «Ma perchè?»

Elodie, il corpo protagonista

Difficile non venire colpiti dalla fisicità della cantante, ma Elodie non si sente un oggetto del desiderio: «Un corpo è un corpo, mi sento bene con me stessa e mi piace fare uno show esprimendo tutta me stessa». E lei nel suo, di corpo, si sente a suo agio da semppre, anche grazie all'educazione familiare: «Il corpo è bello, un'opera d'arte. Mi sento a mio agio, sono stata educata in una famiglia che ha un rapporto naturale, libero, col corpo».

«Io non vinco mai»

«Non me l'aspettavo, io non vinco mai», ha detto Elodie ritirando il David di Donatello per la canzone del film "Ti mangio il cuore", Proiettili. Una frase, le fanno notare nell'intervista, che suona da "Calimero". Ma lei spiega che voleva essere solo una battuta: «Nella vita credo di aver vinto. Ho tutto quello che ho desiderato e quello che non ho osato desiderare. Ma non ho mai vinto premi, sono arrivata seconda, quarta, ottava».

Il pubblico femminile

A cantare le canzoni di Elodie sono soprattutto le donne. Come si costruisce un legame con il pubblico femminile? «Sono una di loro, mi capiscono per quello che cerco di trasmettere: "Sii padrona della tua vita, esprimiti come vuoi". Al di là del fatto che sono sfacciata, eh, perché sono anche timida"». Due anime che convivono aiutandosi l'un l'altra.

L'amore con Andrea Iannone

Elodie è fidanzata con il pilota Andrea Iannone, con il quale ha iniziato una convivenza. In lui, dice di aver trovato «l'amore». «È disponibile, generoso, mi sostiene. Penso di essere simile a lui, stiamo bene e siamo lì, l'uno per l'altra, senza spiegarcelo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 08:55