Elodie incanta il Forum: da Elisa, a Paola e Chiara e Rkomi, tutti i super ospiti al concerto VIDEO

di Redazione web

Elodie dimostra ancora una volta di essere la regina indiscussa del pop italiano e, stavolta, lo fa calcando il palco del Mediolanum Forum di Assago di Milano. Per l'occasione è tutto sold out, con oltre 10mila biglietti venduti, ma non solo. Il concerto è stato trasmesso in live streaming su Prime Video e sul canale Twitch di Amazon.

Elodie ha cantato e incantato, esibendosi e non risparmiando le sue energie. Tra coreografie e scenografie da togliere il fiato, la giovane cantante romana si è mostrata ai suoi fan a tutto tondo. Vediamo come è andata.

David 2023, Elodie incanta con il nude look. I social però notano un particolare: «Ma perchè?»

Elodie, regalo da Andrea Iannone per l'anniversario dei 7 mesi d'amore: ma lei (per ora) non lo può usare

Il ciclone Elodie

È stato un venerdì esplosivo quello del 12 maggio per Elodie che ha regalato ai sui fan, accorsi per lei da tutta Italia, un concerto indimenticabile. In molti già la consideravano la Dua Lipa italiana e lei non se lo è fatto ripetere due volte.



Con uno spettacolo che è durato più di due ore, il talento uscito da Amici, si è esibita accompagnata da 15 ballerini professionisti, guidati dai coreografi Gabriele Esposito e Irma di Paola, una band composta da 12 musicisti, tra cui bassisti, chitarristi, quattro dj e quattro coriste. Sono passati a trovarla molti suoi amici, scopriamo chi c'era.

Elodie non era sola sul palco

Molti sono gli artisti invitati da Elodie sul palco del Mediolanum Forum di Assago (Milano), da Elisa a Paola&Chiara, passando per Rkomi, Stash, Big Mama e Joan Thiele.

Tra gli ospiti che sono accorsi per applaudirla c'è Diletta Leotta con il compagno Loris Karius, Amadeus, Eleonora Berlusconi, Matteo Romano, Giulia Salemi, Pierpaolo Petrelli, Matilda De Angelis e molti altri.

Il concerto si è concluso con Bagno a Mezzanotte e i fan sono andati in delirio. Brava Elodie, non smetti mai di stupirci!

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Maggio 2023, 15:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA