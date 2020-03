Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, festa in famiglia per i 10 anni di Nathan Falco: «Avevamo organizzato un compleanno diverso...»

Nathan Falco compie 10 anni e i suoi genitori, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, causa le restrizioni nate a seguito dall’emergenza coronavirus, rinunciano all’usuale party con amici al seguito e gli regalano una bella festa in famiglia.

A testimoniare i festeggiamenti il post condiviso dall’imprenditore dal suo account Instagram. Dal social infatti Flavio ha postato uno scatto che lo vede assieme alla ex moglie Elisabetta Gregoraci e al figli ocon davanti una torta con le candeline: “Tanti auguri amore – ha scritto nella didascalia - nostro ti avevamo organizzato un compleanno diverso..ma per colpa di questo virus cattivissimo, siamo stati a casa!!! e staremo in casa fino a che il Coronavirus non se ne và! anche voi rimanete a casa !!!”



Mamma Elisabetta invece ha scelto prima un suo scatto mentre era in attesa di Nathan (che recita: “Qui ti aspettavo da 6 mesi che grande gioia la maternità...tra qualche ore compierai 10 anni...sei stata una gioia immensa, il mio regalo più grande..10 anni fa in questo momento ero così emozionata e non vedevo l’ora di vederti, abbracciarti conoscerti e stringerti a me ..ti amavo già tantissimo vita mia 💙NFB”), poi un video con delle foto del figlio con gli immancabili auguri: “Auguri vita mia: sono 10!!! 10 anni di amore infinito..stai diventando un ometto..e ogni giorno scopro un nuovo bellissimo lato di te!! Illumini le mie giornate e sei il mio amore grande!! Ti auguro di svegliarti sempre con il sorriso e di realizzare tutti i tuoi sogni..e di non perdere quell’innocenza che fa di te il bambino speciale che sei! Ti amo la tua mamma ❤️ #happybirthday #birthdayboy #buoncompleanno #vitamia”...".





