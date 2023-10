Elisabetta Gregoraci allenamento e sorrisi con il figlio Nathan Falco: «La risata è una lama affilata che frammenta l'ego»

di Redazione web

Elisabetta Gregoraci ha condiviso con i suoi fan un momento dolce con il figlio Nathan Falco. La showgirl, infatti, vive con il 13enne a Montecarlo, e spesso lo rende partecipe di alcuni momenti social e dell'amore che provano i suoi follower che, quando la vedono in compagnia del figlio avuto con Flavio Briatore, impazziscono per la somiglianza e per il rapporto mamma-figlio che i due manifestano.

Poi, ha condiviso quella che è una leggenda indiana: ecco cosa ha rivelato in merito Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci e il relax col figlio

Nathan Falco ormai è un ometto.

La leggenda indiana di Elisabetta Gregoraci

La showgirl ha poi condiviso con i fan una leggenda indiana: «Quando un essere umano ride in modo puro, tutti gli esseri invisibili nelle vicinanze accorrono a vederlo. Perché è nelle risate che l'anima si manifesta. Ed è per questo che è bello stare vicino alle persone che ridono. Hanno in sé l'entusiasmo della vita. Nella risata, qualsiasi barriera mentale crolla. La risata è una lama affilata che frammenta l'ego», ha scritto Elisabetta Gregoraci che ha poi concluso con «Notte».

