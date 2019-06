Elettra Lamborghini dopo "The Voice" pronta al matrimonio: «Sposo il mio fidanzato Afrojack»

Mercoledì 12 Giugno 2019, 20:36

Dopo essere arrivata vicina alla vittoria di “The voice”, l’ex giudiceè pronta col suo nuovo album “Twerking queen” e alcol fidanzatoDopo un periodo molto impegnato (“Eravamo in rai tutti i giorni, per tre mesi non ho visto la mia famiglia, non ho avuto momenti liberi, poi mi sono stancata più degli altri perché stavo preparando il mio album”), adesso sembra pronta per le nozze col fidanzato Afrojack, deejay e musicista olandese: “Ne stiamo parlando – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi” – Si. Lui è meraviglioso, è come dovrebbero essere tutti gli uomini, premuroso e privo di malizie. Non pensavo che l’amore potesse arrivare così, da un giorno all’altro, io e lui volevamo fare musica insieme, invece ci siamo innamorati. E non abbiamo più fatto musica… però abbiamo fatto altro”.Nel suo album c’è un pezzo con Sfera Ebbasta, che sarà giudice di XFactor e la scelta ha provocato una pioggia di critiche: “Non ero a conoscenza delle polemiche, so che è stato preso e sono contente. È un ragazzo d’oro. E poi penso che se ha avuto tanto successo un motiva ci sarà, no? È bravo”.