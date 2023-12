Elettra Lamborghini, allenamento hot insieme ad Afrojack (che immortala il lato B): «Grazie per la foto»

di Redazione web

Elettra Lamborghini e Afrojack sono una delle coppie del jet set più amate dai fan di tutto il mondo. La cantante e il dj fanno coppia fissa da cinque anni e si sono sposati tre anni fa. In una recente intervista rilasciata a Verissimo, Elettra ha raccontato il grande amore che la lega al suo Nick (questo il vero nome), commuovendosi. I due trascorrono molto tempo insieme e si divertono anche quando sono in palestra come dimostrano le ultime storie Instagram pubblicate dalla cantante.

Le storie Instagram di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha pubblicato alcune storie Instagram in cui si trova in palestra insieme al marito Afrojack che, inizialmente, non si accorge di essere filmato. Quindi, la cantante lo chiama sorridendo e lui le fa i complimenti per il fisico e gli addominali ed Elettra risponde: «Sto facendo il video proprio per far vedere quelli». Poi, posta un'altra foto in cui mostra il suo lato B tonico e tatuato e all'immagine allega la didascalia: «Grazie ad Afrojack per la foto» con tanto di emoticon con le lacrime dalle risate.

La cantante è molto innamorata del marito e, a Verissimo, disse: «Lui è delizioso, è un ragazzo d’oro. Lo adoro, spero che possa vivere il più a lungo possibile, mi sento fortunata ad aver incontrato una persona identica a me. Mi sembra di parlare a me stessa. Lui è me stessa al maschile. Abbiamo la stessa anima».

Elettra Lamborghini e la maternità

Elettra Lamborghini e Afrojack starebbero anche pensando di allargare la famiglia e, infatti, sempre a Verissimo, lei aveva parlato di maternità: «Se i bambini fossero miei o adottati, per me sarebbe uguale perché sento solo che voglio dare amore».

