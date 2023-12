Elettra Lamborghini a Verissimo: «Nel 2023 ho avuto un periodo down, poi mi sono fatta aiutare». Cosa ha rivelato

di Redazione web

Elettra Lamborghini è stata una delle ospiti del salotto di Silvia Toffanin. La cantante, durante la sua intervista a Verissimo, ha toccato vari temi tra cui il momento difficile affrontato all'inizio dell'anno fino ad arrivare al tema delle adozioni di cui aveva anche parlato su Instagram. Elettra, parlando dei bambini meno fortunati che vorrebbe aiutare, si è anche commossa.

L'intervista di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha cominciato la sua intervista a Verissimo dicendo: «Quest’anno è cominciato in maniera un po’ difficile per me perché ho avuto un momento di down, poi, mi sono fatta aiutare e adesso sto meglio. Devo dire che comunque, in generale, è andato bene il 2023… non vedo l’ora del 2024 e delle novità che porterà. La gente sembra che pensi che sia sbagliato andare dallo psicologo, io, invece, sono cambiata tanto e sono contenta. Credo che gli anni dai 20 ai 30 siano particolari perché magari un ragazzo si ritrova che non sa ancora cosa fare e magari può entrare in crisi. Io da piccola sognavo di fare la veterinaria perché amo gli animali ma mi sarebbe piaciuto fare anche la psicologa perché mi piace ascoltare le persone e anche aiutarle in qualche modo. La mia cavalla mi ha salvato la vita, era la mia migliore amica, ho sempre avuto questa cosa di volere dare tanto amore e a lei sapevo di poterlo dare. Quando è mancata, è stato un colpo durissimo per me… quest’anno ho imparato a sentirla nel mio cuore. Io ho tante amiche ma anche tanti conoscenti… cioè se c’è tossicità io lascio andare, non mi interessa più».

Elettra Lamborghini sul tema adozioni

Infine, Elettra Lamborghini, commossa, ha parlato del tema delle adozioni che, ultimamente, ha sentito molto forte dentro di lei: «Mi ero affezionata moltissimo a una bambina profuga di guerra, ho contattato le associazioni che ce l’avevano in affidamento e mi hanno detto che non avrei potuto aiutarla.

Domenica 17 Dicembre 2023

