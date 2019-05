Eleonora Pedron, dedica social per la morte del padre di Max Biaggi. Fan insospettiti: «Siete tornati insieme?»

Amici, Alessandra Amoroso sbugiarda Mark Caltagirone, il dietro le quinte

Lunedì 20 Maggio 2019, 16:02

In un momento difficile per, data la recente scomparsa del padre Pietro,torna al suo fianco con una tenera dedica. L’ex Miss Italia edizione 2002, nel momento del lutto, ha deciso di utilizzare il social per confortare il suo ex.Eleonora ha postato una foto condivisa anche dall’ex pilota, che stringe la mano (probabilmente) del figlio, seguito dalla didascalia “La vita porta e riporta.”, e un cuoricino a fianco del nome di Max. Naturalmente molti sono stati i follower che, notando il post, hanno chiesto se ci fosse stato un ritorno di fiamma, ma la Pedron non ha risposto.Biaggi e la Pedron hanno avuto due figli, Ines Angelica e León Alexander e si sono lasciati ufficialmente il 29 settembre 2015 quando via Twitter Max ha annunciato la fine della sua relazione.Eleonora è poi stata fidanzata con Daniele Conte, fratello di Antonio e la Iena Nicolò De Vitiis, mentre Biaggi ha avuto una lunga love story (conclusa) con la cantante Bianca Atzei.