di Ida Di Grazia

Max Biaggi

Andrea Dovizioso: «Nei Gp in Europa mi gioco il mondiale»​

Sabato 18 Maggio 2019, 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pietro Biaggi, 77 anni,mentre il figlio, ex pilota e ora team manager della squadra Max Racing Team in Moto, era impegnato in Francia nel weekend di Le Mans., ha scrittosu Instagram in quello che è un commovente urlo di dolore.Il padre di Max Biaggi, Pietro, è scomparso oggi all'età 77 anni mentre il figlio era impegnato in Francia con il motomondiale sulla pista di Le Mans.Biaggi è arrivato questa mattina presto a Roma ed ha affidato il suo dolore ad un'immagine molto commovente di lui che tiene la mano al padre su Instagram: «Non si è mai pronti per questo! Ma ora più che mai io , non lo sono proprio.Ho provato invano ad arrivare in tempo ma ho fallito.chissà se riuscirò mai a perdonarmelo ........ ma conoscendomi bene lo escluderei. Tu per me ci sei stato sempre e io avrei dovuto essere lì al tuo fianco. Ho una voragine nel cuore. Come vorrei che oggi non fosse oggi. Perdonami. Sei e rimarrai sempre il mio Eroe Massimiliano».Oggi e domani, le moto del Max Racing Team correranno col nastro nero sulla carena in segno di lutto.