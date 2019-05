Max Biaggi assolto dalle accuse di evasione fiscale. Procura aveva chiesto condanna a un anno

Incubo finito per Max Biaggi, ex campione del mondo di motociclismo, che è stato assolto oggi dall'accusa di evasione fiscale - con la formula

l giudice monocratico di. Per il centauro romano, ora 47enne, la Procura aveva sollecitato la condanna ad un anno di reclusione per un'evasione di 18 milioni di euro: una vicenda risalente al dicembre del 2012.Secondo quanto scrive il pm Giancarlo Cirielli, nella richiesta di rinvio a giudizio il quattro volte campione della classe 250 «al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e degli interessi e sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo di 17,852.261, 95 euro, compiva atti fraudolenti consistiti nel trasferimento della propria residenza nel Principato di Monaco e nell'affidare lo sfruttamento dei suoi diritti di immagine, derivanti dai contratti di sponsorizzazione con la società Dainese Spa, a società di capitale...con sedi a Londra, Montecarlo e Madrid, idonei a rendere in tutto inefficace il recupero delle somme dovute al fisco». Il giudice ha però respinto le richieste del pm assolvendo Biaggi.