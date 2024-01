Elenoire Ferruzzi senza freni sui social: «Tutte le donne dello spettacolo mi fanno ca***e, si salva solo Virginia Raffaele»

di Redazione web

Elenoire Ferruzzi non ha proprio peli sulla lingua e, attraverso i suoi profili social, specie su Twitter, spesso commenta ciò che vede in televisione o vari temi di suo interesse. Ad esempio, negli ultimi giorni è stata molto attaccata dai fan di Perla Vatiero perché, durante la diretta del Grande Fratello, spesso, attacca la gieffina.

Nelle scorse ore, Elenoire si è espressa in merito al mondo dello spettacolo italiano elogiando solamente una persona: Virginia Raffaele.

Il pensiero di Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi deve aver guardato lo show di Virginia Raffaele, "Colpo di Luna", andato in onda su Rai 1 ieri sera e, ispirata da questo, si è espressa sul mondo dello spettacolo italiano. L'ex concorrente del Grande Fratello ha scritto molto schiettamente: «Comunque quasi tutte le donne dello spettacolo mi fanno letteralmente ca***e. Ce ne sono poche che si salvano, il resto fanno tutte schifo. Per non parlare delle donne comuni, loro fanno ancora più schifo con quelle facce da perdenti... Posso dirlo? Ah già è vero i giudizi potete darli solo voi su di me! Dimenticavo che sono trans e quindi devo stare zitta».

L’unica vera artista completa presente in Italia colta, emozionante ,brava ,divertente ,entusiasmante, poliedrica sia lei : Virginia Raffaele — elenoire ferruzzi (@elenoireferruz2) January 12, 2024

Elenoire Ferruzzi e le provocazioni social

A Elenoire Ferruzzi piace molto provocare sui propri canali social e, proprio per questo, il più delle volte si esprime in modo aggressivo o, addirittura, offensivo. Qualcuno non capisce il suo modo di essere ma, chi la segue da più tempo, sa benissimo che questo suo atteggiamento è anche una specie di marchio di fabbrica.

