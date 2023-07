Elena Santarelli in costume intero intrecciato: «Il nero è il dress da spiaggia». I fan: «Fisico strepitoso»

di Redazione Web

Il momento di andare in vacanza è arrivato: Elena Santarelli sta trascorrendo qualche giorno di relax in una location mozzafiato: a Formentera. La showgirl nelle ultime ore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con una serie di foto e una didascalia a corredo: «D’accordo con la Gomez: “Selena Gomez conferma che il costume intero nero è il little black dress da spiaggia”». E quindi, se per l'inverno c'è il little black dress, per l'estate c'è il costume da bagno nero.

Elena Santarelli: «Fiera di te». Il figlio Giacomo (sconfitto quel «mostro più grande di lui»)

Elena Santarelli: «Mia figlia ha lo streptococco. Ha sintomi forti da domenica sera». La reazione dei fan

Che sia intero, bikini, alla brasiliana o altro, il costume nero è una sorta di «coperta di Linus»: quel modello che, tra cassetti straripanti di beachwear, sbuca sempre nel momento giusto. E lo sa bene Elena Santarelli, tant'è che il post che la showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram è riuscito ad ottenere tantissimi like e commenti positivi da parte dei suoi fan.

«Sei bellissima e hai un fisico strepitoso», ha scritto una fan.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Luglio 2023, 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA