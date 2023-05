Elena Santarelli: «Mia figlia ha lo streptococco. Ha sintomi forti da domenica sera». La reazione dei fan

di Redazione Web

Tra le tante preoccupazioni delle mamme c'è quella legata al fatto che qualche infezione possa mettere a rischio la salute dei propri figli. Ed Elena Santarelli lo sa bene. La showgirl ha raccontato ai suoi fan, nelle sue Instagram stories, di essere particolarmente preoccupata perché sua figlia ha lo streptococco.

«Shakerare per la quarta volta in tre mesi l'Augumentin per tua figlia per via dello streptococco? Fatto. È anche introvabile», ha raccontato Elena in una prima Instagram stories. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

«Tantissime mamme mi hanno scritto che i loro bambini sono riusultati per ben due, tre, quattro o addirittura cinque volte positivi allo streptococco. Questo è un anno particolare, evidentemente gira di più tra i bambini ed è molto più resistente. Sono un po' fissata con lo streptococco, anche perché una mia amica non ha avuto un'esperienza positiva», ha raccontato Elena Santarelli nelle sue Instagram stories.

«Io anche quando finiamo l'antibiotico, dopo sette giorni ripeto il tampone in laboratorio con antibiogramma per vedere se lo streptococco è stato debellato perché è fondamentale debellarlo», ha concluso la showgirl.

Elena Santarelli si è poi raccomandata ai suoi fan di curare lo streptococco. «Sono piena di testimonianze di bambini che non hanno curato lo streptococco.

«Assolutamente da controllare. Mia figlia ha una forma di artrite da streptococco», ha scritto una fan. Così Elena ha riposto: «Ognuno deve rivolgersi al proprio pediatra. Comunque Greta aveva sintomi forti da domenica sera».

