Elena Santarelli: «Fiera di te». Il figlio Giacomo (sconfitto quel «mostro più grande di lui») supera gli esami di terza media: ora il Liceo

Elena Santarelli è una mamma molto fiera dei suoi due figli, Giacomo nato nel 2009 e Greta Lucia nata nel 2016, e non pubblica mai foto dei loro volti, preferendo rimanere riservata. Ma la showgirl non ha potuto non congratularsi con il figlio Giacomo che ha sostenuto ieri, 16 giugno, gli esami orali di terza media.

Elena Santarelli ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostra l'intera famiglia al completo, con il marito Bernardo Corradi, la figlia piccola Greta Lucia e il figlio maggiore Giacomo.La mamma è fiera del suo bambino, ormai ragazzo, che ha dovuto affrontare sfide difficili sin da piccolo.

Elena Santarelli e la battaglia del figlio Giacomo

Il giovane Giacomo, figlio di Elena Santarelli, ha dovuto affrontare momenti molto difficili, quando nel 2017 gli è stato diagnosticato il tumore maligno al cervello. Elena Santarelli ha raccontato in varie interviste quanto sia stato difficile vedere il suo bambino, a soli 8 anni affrontare una sfida contro un «mostro più grande di lui». Tuttavia, ad un anno dalla diagnosi, Jack, nomignolo del figlio, ha sconfitto il tumore al cervello e ha potuto riprendere una vita quasi del tutto normale. Mamma Elena non potrebbe essere più fiera del suo piccolo guerriero, ora pronto per la nuova sfida scostica del Liceo.

