Elena Morali lascia Scintilla e va via da casa, l'ex naufraga sempre più vicina a Marco Ferri

Elena Morali, il fidanzato e Marco Ferri a Domenica Live: «Ecco la verità sulle presunte avances»

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alla fine, il comico di Colorado, si sono detti addio. Nello studio dila soubrette spiega le ragioni che l'hanno portata ad annullare il matrimonio e a lasciarlo: «Io sono tornata dalle mi sono chiesta se davvero fosse questo quello che volevo, se ero pronta. Lui ha 45 anni e vuole un matrimonio e dei bambini e forse per me non è il momento. Non è giusto dargli una vita che lui non vorrebbe».Secondo alcune indiscrezioni, la responsabilità ricadrebbe suI due sarebbero stati visti insieme in un hotel. La donna nega e spiega che era lì conper il compleanno del giovane. Solo qualche settimana fa l'ex naufraga Cecilia Capriotti aveva lasciato intendere che la showgirl fosse interessata a Ferri. La crisi sembrava superata, ma la coppia è scoppiata comunque.«Un giorno - aggiunge Morali - mi ha detto mi parli un po' troppo di Marco, gli voglio molto bene ma è un mio amico. I problemi ce li ho con me stessa; ho bisogno di un periodo per capire. Scintilla ora è arrabbiato con me».