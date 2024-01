Ed Westwick (Chuck Bass di “Gossip Girl”) si sposa: la proposta di matrimonio da sogno in tuta da sci

di Redazione web

Ed Westwick sposerà la sua fidanzata Amy Jackson e i fan lo hanno saputo grazie a un post Instagram pubblicato dalla coppia che è stata immortalata proprio nel momento della fatidica domanda. L'attore inglese ha rubato il cuore di milioni di ragazze e adolescenti fan della serie tv Gossip Girl. Nel film interpretava il tenebroso Chuck Bass che viveva una storia tormentata con la fidanzata Blair Waldorf.

La proposta di matrimonio

Proposta di matrimonio in tenuta da neve per Ed Westwick, il famoso Chuck Bass della serie 'Gossip Girl'. L'attore ha infatti postato su Instagram una foto che lo ritrae in ginocchio davanti alla fidanzata Amy Jackson con tanto di anello. La risposta dell'attrice britannica di Bollywood non lascia spazio a dubbi: «Hell yes!» ovvero «Ma certo!». La proposta è arrivata su un ponte sospeso a Gstaad, una frazione del comune svizzero di Saanen nel Canton Berna. L'attore nato a Londra nel 1987, è diventato famoso per il ruolo di Chuck Bass nella serie televisiva statunitense 'Gossip Girl', in onda dal 2007 al 2012 e trasmessa in Italia dal 2009 al 2014.

La storia d'amore tra Ed e Amy

Ed Westwick e Amy Jackson fanno coppia fissa ormai da qualche anno e capita spesso che sui propri profili social postino foto romantiche ma anche scatti divertenti.

