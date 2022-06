Ed Sheeran, il sosia ha una bambina: «L'ho chiamata come la moglie del mio idolo»

Il sosia di Ed Sheeran ha avuto una bambina e ha deciso di chiamarla come la moglie del cantante. Ty Jones, 27 anni, e la sua compagna Amanda Baron, 37 anni, hanno avuto la loro prima figlia Cherry Rose, come la moglie del cantante inglese. La coppia ha anche scelto di aggiungere i secondi nomi Leigh (la compagna del loro idolo) e Sheeran.

Ty somiglia così tanto al cantante che lavora proprio come suo sosia. Ora per lui è arrivata anche una bambina, nata con tre settimane di anticipo al Wythenshawe Hospital. La mamma della piccola, molto fan di Ed Sheeran, poche ore dopo il parto, stava guardando il suo idolo in concerto all'Etihad Stadium di Man City.

Intervistata dal Sun la donna ha ammesso: «Ho scelto il nome Cherry perché è così dolce. Volevamo anche mantenere il tema di Ed Sheeran in famiglia».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Giugno 2022, 15:28

