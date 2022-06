«Viva la vulva», il nuovo vibratore di Gwyneth Paltrow fa discutere: ispirato all'ex Chris Martin?

Gwyneth Paltrow lancia il suo nuovo vibratore. Un nuovo strumento di piacere firmato dall'attrice che, ormai, da tempo è entrata nel business dei sex toys. E su Instagram fa il lancio del suo nuovo vibratore dal nome particolare che sembra essere un chiaro riferimento al suo ex: il cantante dei Coldplay Chris Martin. Lui nel 2008 cantava «Viva la Vida», canzone dal successo planetario, mentre Gwyneth adesso lancia sul mercato «Viva la vulva» un vibratore «piccolo ma potente», parola della sta hollywoodiana.

Tempo fa Gwyneth Paltrow dichiarò: «Reprimere la sessualità, soprattutto quella femminile, è stato uno strumento di controllo per molto tempo. Io aiuto le donne a entrare in contatto con il proprio corpo e a non vergognarsi se sono amanti del sesso». Un aiuto che la Paltrow promette di dare alle donne anche grazie al suo ultimo prodotto in uscita, che si trova sul mercato a 95 euro.

Gwyneth Paltrow usa il suo profilo Instagram, seguito da oltre 8 milioni di persone nel mondo, e le sue doti da attrici per lanciare il suo nuovo vibratore con un video pieno di ironia. La diva di hollywood è in casa e sta parlando al telefono, ma viene disturbata da una musica in sottofondo: la Primavera di Vivaldi. Gwyneth allora chiede ai suoi dispositivi di riproduzione del suono di interrompere la musica, ma la musica continua.

Gwynteh, a questo punto, cerca ovunque per capire da dove arrivi il suono. Fino a che la sua attenzione non è colpita da una scatola bianca. Il suono paradisiaco proviene proprio da lì dove al suo interno si trova il vibratore «Viva la vulva». Il sex toys a forma di mezzaluna rapisce la sua attenzione e appena lo tocca la musica paradisiaca si interrompe: proprio a sottolineare come sia in grado di trasmettere sensazioni idilliache.

Infine viene rivelato il nome. L'ex Chris Martin canatava «Viva la vida», lei invece fa pubblicità al sex toys che promette di far cantare...

