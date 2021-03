Domenica Live, Sandra Milo festeggia 88 anni: «Ho tanti corteggiatori e a mia figlia non piace il mio fidanzato»

Sandra Milo, festeggia gli 88 anni, compiuti l'11 marzo, con la figlia Azzurra De Lollis, a Domenica Live: «Ho tanti corteggiatori, alcuni sono giovanissimi, avranno vent’anni, massimo trenta. Mi dicono che sono una donna seducente, alcuni che mi vogliono conoscere».

La figlia assicura: «Le ho bloccato la possibilità di mandare i messaggi in privato».

Barbara D’Urso conferma, affermando che un amico di circa quarant’anni, che una volta ha accompagnato Sandra Milo in macchina, ha commentato le sue bellissime gambe e ha detto che è talmente seducente, che potrebbe innamorarsi di lei.

Dai corteggiatori di oggi agli amori di ieri. Un video ricostruisce le relazioni di Sandra Milo e i matrimoni del passato.

Il compagno attuale, Alessandro Rorato, ha circa quarant’anni meno di lei.

Barbara D’Urso chiede commenti alla figlia.

Azzurra De Lollis domanda: «Posso essere sincera, mamma?».

Sandra Milo replica: «Con educazione».

Azzurra De Lollis afferma: «Secondo me mamma, in fatto di uomini, non ha gran gusto, a parte mio padre. Non mi piace come si veste».

Barbara D’Urso continua: è generoso?

Azzurra De Lollis colpisce: «Il regalo di compleanno non è pervenuto. A Natale le ha regalato un cesto di formaggi francesi, ma è regalo da fare a una donna? Meglio un brillante».

Sandra Milo specifica: «Un brillante c’è stato. A forma di cuore».

La conduttrice porta avanti la sua indagine, stavolta sugli aspetti “fisici” della relazione.

Sandra Milo commenta: «Non ho questa voglia. Non ho questo istinto. L’ho avuto moltissimo da giovane, ma ormai… ».

Barbara D’Urso fa vedere le attività di Sandra Milo sui social, nei panni dell’indovina Amuchina,e commenta: «Amo questa donna, a 97 anni io starò in balera».

Poi, l'attenzione si sposta sullo scherzo telefonico che, nei giorni scorsi, Sandra Milo ha fatto a Geppi Cucciari, in diretta a "Un giorno da pecora".

Sandra Milo racconta: «Io gli voglio un sacco bene. La mattina avevo fatto il vaccino, la seconda dose, poi il tampone, sempre con la gamba che mi faceva male. Una giornata orrenda. Poi mi chiamano loro, che sono amici, ho pensato è tutto il giorno che si piange, pensiamo anche ai vivi. Mi è venuto in mente lì per lì».

Azzurra De Lollis aggiunge: «Hanno chiamato me: corra, sua madre sta male. Ma che sta male? Stava ridendo tantissimo».

«Non perdiamo mai lo spirito» è il commento di Sandra Milo.

Si chiude con la torta, con un video di Ciro, figlio di Sandra Milo, e del nipote.

