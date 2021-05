Domenica In, Alessandra Amoroso: «Sono single, l'amore era finito...». Poi scoppia in lacrime. Mara Venier reagisce così

Domenica In , Alessandra Amoroso: «Sono single, l'amore era finito...». Poi si scioglie in lacrime. Mara Venier reagisce così. Oggi, la cantante salentina è stata ospite nel salotto di Rai1, dove si è raccontata a cuore aperto. Dalla carriera alla vita privata.

Mara Venier ha chiesto alla cantante se ha desiderio di diventare mamma. Lei ha risposto così: «Prima me lo chiedevo, ad oggi non me lo chiedo più. In questo momento non ho più il fidanzato. Siamo arrivati a un punto in cui è finito l'amore. Ce lo siamo detti e va bene così. Sono single. Sto molto bene con me stessa. Voglio trovare un mio equilibrio, quando uno lo trova è pronto per stare in due». Poi, la conduttrice ha mostrato all'ospite un videomessaggio dell'amica Emma Marrone. A quel punto Alessandra si è commossa: «Ti voglio bene, Emma! Sono molto legata a lei, mi piace condividere con lei il tempo libero, le idee sul lavoro, i nostri aperitivi. L'unione tra donne è molto importante. Con lei sento famiglia, per me lei è dialetto, è casa». La conduttrice la consola: «Ora non piangere...». Poi le mostra un video commovente del un suo duetto con Pino Daniele. «Ho avuto la fortuna di conoscerlo», commenta Alessandra Amoroso.

Poi, la cantante conclude con un appello per il ddl Zan: «Chiedo di approvare la legge Zan che tutela tutti i diritti delle persone. La discriminazione non può esistere, abbiamo tutti gli stessi diritti, ci dobbiamo rispettare e soprattutto dobbiamo essere tutti vivi per poi avere un bel sorriso tutti quanti. C’è bisogno di tanto amore».

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Maggio 2021, 19:13

