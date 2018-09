Dolce e Gabbana: Mariano Di Vaio all'apertura della sfilata con la moglie Eleonora

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L’Italia che conquista il mondo. Due giovani che rappresentano uno stile di vita, una nuova realtà e dominano l’impero dei social network. Il Made in Italy e la famiglia al centro di tutto ed è così che l’imprenditore ed icona di stile italiana famosa nel mondo Mariano Di Vaio e la moglie avvocato Eleonora Brunacci sono stati scelti come ‘icone’ da far sfilare nell’apertura della sfilata Spring Summer 2019 di “Dolce & Gabbana” di questo pomeriggio in occasione della Milano Fashion Week a fianco di grandi nomi come Monica Bellucci e Carla Bruni. Emozionati ma assoluti padroni della scena hanno così conquistato le vette più alte della moda mondiale.