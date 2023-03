Diletta Leotta incinta, l'annuncio in lacrime sui social: «Esplodiamo di gioia»

di Redazione web

Diletta Leotta è incinta. La notizia che aleggiava da tempo adesso è ufficiale. La giornalista aspetta il primo figlio insieme al calciatore Loris Karius. «Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia», ha scritto su Instagram, in un post condiviso col calciatore. Nel video, Diletta piange di gioia e abbraccia il calciatore, che con le mani le asciuga le lacrime in viso. Il sesso non è ancora noto, ma stando ai bene informati sarebbe una femminuccia.

Diletta e Karius insieme da ottobre

Dopo diverse frequentazioni, Diletta Leotta ha trovato l'amore con cui formare una famiglia in Loris Karius. La giornalista e il calciatore del Newcastle stanno insieme dallo scorso ottobre. Inizialmente hanno tenuto la relazione nascosta, poi sono usciti allo scoperto. La notizia della gravidanza ha cominciato a girare lo scorso febbraio, dopo un video di Diletta Leotta nel quale appariva un pancino sospetto, che non è sfuggito ai più attenti sui social. La notizia è stata poi confermata dalla diretta interessata ad amici e colleghi. L'annuncio ufficiale è arrivato oggi, mentre lei e Karius si godono le vacanze al caldo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Marzo 2023, 16:41

