Diletta Leotta, bikini e vacanza d'amore (e da sogno) con Loris Karius

Diletta Leotta si sta godendo lo stop della Serie A (ferma a causa delle Nazionali), in dolce compagnia. La conduttrice di Dazn sta trascorrendo alcuni giorni di relax con il suo fidanzato Loris Karius. Diletta non ha svelato il luogo in cui si trova con il compagno, ma nelle ultime storie Instagram che ha postato, si mostra in bikini in un posto sicuramente caldo.

Nelle sue ultime storie Instagram Diletta Leotta ha documentato il suo viaggio in Spagna (si trovava lì per il Clasico, ovvero la partita tra Barcellona e Real Madrid, e per alcune interviste). La conduttrice ha poi postato l'immagine di un aereo e ha scritto: «Dove sto andando?», il mistero è stato presto svelato: Diletta ha riabbracciato Loris Karius. I due, infatti, appaiono felici nell'ultimo scatto pubblicato dalla conduttrice. Diletta indossa un bikini azzurro che mette in mostra le sue curve mozzafiato.

Diletta Leotta e Loris Karius non si nascondono più e, dopo avere ufficializzato la loro storia d'amore, il gossip si è infiammato di nuovo attorno a loro. Circolano, infatti, da diverso tempo, voci che darebbero la conduttrice in dolce attesa. Inoltre, in alcuni scatti o video pubblicati da Diletta, si vede e non si vede un pancino che potrebbe sembrare sospetto... lei, però, non si è ancora pronunciata in merito.

