Diletta Leotta mamma, le difficoltà della gravidanza: «Elisabetta Canalis mi aveva avvertita»

Diletta Leotta dopo la gravidanza torna a parlare di cosa ha rappresentato per lei la nascita di Aria. La cronista sportiva di Dazn e conduttrice radiofonica di Radio105 ha spiegato che di paure ne aveva tante, soprattutto su come sarebbe cambiata la sua vita, ma che i consigli delle colleghe e amiche le sono stati utili per capire come avrebbe potuto gestire la cosa.

Aria è nata lo scorso 16 agosto, giorno del compleanno della showgirl, a Milano, dall'unione tra Diletta Leotta e Loris Karius. La gravidanza le ha cambiato la vita e i consigli delle amiche le sono tornati utili. Ecco cosa ha rivelato la speaker.

«Il lavoro di sicuro, per me è fondamentale.

La gravidanza di Diletta Leotta è arrivata dopo pochi mesi di relazione con il calciatore. Inoltre, la conduttrice radiofonica ha pensato di lanciare il podcast Mamma Dilettante per avere i pareri e le confessioni da parte di neogenitori del mondo dello spettacolo. Proprio in merito ad uno degli episodi ha detto: «Elisabetta Canalis, per esempio, è stata molto onesta: non è facile ammettere che non tutto della gravidanza è bellissimo».

