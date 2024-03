Diletta Leotta, un dettaglio del look primaverile fa impazzire i fan e lei cancella la foto

di Redazione web

Diletta Leotta è considerata una delle donne più attraenti del mondo dello spettacolo italiano. Ogni qualvolta posti una nuova foto sul proprio profilo Instagram, i suoi fan impazziscono e il successo dello scatto è assicurato. Inoltre, la conduttrice sportiva di Dazn piace molto anche perché è spigliata e alla mano, si diverte con i suoi ospiti in radio oppure con le mamme come lei nel suo podcast "Mamma Dilettante". Nelle scorse ore, Diletta ha pubblicato una nuova serie di immagine nel proprio profilo che hanno attirato l'attenzione dei suoi follower che si sono soffermati su un dettaglio in particolare. Qualcuno di loro, però, ritiene che la speaker abbia modificato il carosello di immagini, togliendone una... che Loris Karius sia geloso della futura moglie?

Il post Instagram di Diletta Leotta

Maglioncino crop rosa e con delle fragoline stampate che lascia la pancia completamente scoperta e jeans chiari a vita bassa. Si presenta così, Diletta Leotta nell'ultima serie di foto che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram e che ha accompagnato con una semplice didascalia: «Oggi», con l'emoticon di una fragola. I fan della conduttrice si sono, però, soffermati non tanto sul suo bel sorriso ma su un lembo degli slip che fuoriesce (volutamente) dai pantaloni. Qualcuno ha scritto: «Perizoma ne abbiamo?». Qualcun altro, poi, ha notato l'invidiabile forma fisica della giovane mamma: grazie al maglioncino che le arriva appena sotto al seno, si vedono molto bene gli addominali scolpiti. «Six pack ha risposto all'appello» ha scritto un suo follower. I più maliziosi, poi, hanno tirato in ballo la possibile gelosia di Loris Karius.

Loris Karius geloso?

Qualcuno ha notato che, originariamente, il post di Diletta Leotta non era così. Infatti, mancherebbe un altro scatto che riprende la conduttrice dal basso ed evidenzia ancora di più il laccetto dello slip e gli addominali. Nemmeno nelle stories si può recuperare la foto e, quindi, qualche fan ha ben pensato che forse, Diletta l'ha cancellata sotto consiglio di qualcuno... magari di Loris Karius.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Marzo 2024, 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA