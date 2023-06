Diana, il mistero del maglione con la pecora nera della principessa (che va all'asta): come si è strappato?

di Redazione Web

È certamente, uno dei capi più memorabili del guardaroba della principessa Diana. Per una volta non è esagerato appellare come «di culto» il maglione rosso a pecorelle che lady Diana indossò a una partita di polo nel 1980. Un capo, firmato Warm and Wonderful, copiato e imitato nel corso dei decenni, che si è conquistato un posto speciale nel cuore di tutti gli eterni ammiratori della principessa del popolo.

Questo maglione ha una storia e un significato particolare. E oggi, le due stiliste Sally Muir e Joanna Osborne che lo crearono hanno deciso di metterlo all'asta: il valore del maglione oscilla tra 50mila e 80mila dollari (tra 45mila e 73mila euro). Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Il maglione di Lady Diana all'asta

A quanto pare, la principessa Diana teneva molto a questo maglione: tant'è che le stiliste Sally Muir e Joanna Osborne, che lo avevano creato nel 1979, vennero contattate da Buckingham Palace per effettuare una piccola riparazione.

Per anni nessuno si accorse della sostituzione, solo nel 2020 l'esperta di moda reale Elizabeth Holmes si rese conto che in alcune foto il muso della pecora nera guardava a sinistra, in altre a destra. «Ci arrivò la richiesta di ripararlo con una lettera della segretaria che parlava di quanto Diana vi fosse affezionata a quel maglione e quindi chiedeva se fossimo disposte a ripararlo. Noi decidemmo di dargliene uno nuovo», ha rivelato Sally Muir a Telegraph.

Il pullover è stato affidato alla casa d'aste Sotheby's che lo venderà all'asta a New York il prossimo settembre.

