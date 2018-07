Demi Lovato, spuntano le foto prima dell'overdose: esce barcollando dalla discoteca

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Demi Lovato esce barcollando da una discoteca nella parte Ovest di Hollywood, aiutata da due amici tra cui il rapper G-Eazy. Sono le ultime foto, pubblicate dal Mirror, prima dell'overdose di eroina che ieri l'ha costretta al ricovero.La cantante, 25 anni, era stata paparazzata verso le 2:30 del mattino, malferma sul suo tacco 12: solo tre giorni dopo è collassata in casa. A salvarla, riportano i tabloid, un amico che le ha dato subito il Narcan, antidoto contro l'eroina, dopo averla trovata priva di coscienza per terra. La ragazza starebbe però migliorando, sarebbe sveglia e le sue condizioni sarebbero stabili. La famiglia ha chiesto di rispettare la privacy della cantante, negando in un primo momento l'ipotesi dell'overdose.