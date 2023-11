Dayane Mello e il successo al Gf Vip: «Ha creato rabbia in tante persone, ecco cos'è successo dopo»

di Marta Goggi

Dayane Mello ospite su Rai2 da Luisella Costamagna, ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello e delle critiche ricevute. «Quando sono uscita dal Grande Fratello Vip il mio successo ha creato tanta rabbia in tante persone», ha detto l'ex gieffina.

Le parole

«È uscita tanto amata, adesso facciamo in modo che sia tanto odiata, inventiamo questo, facciamo quello», è questo il pensiero di Dayane Mello su quanto successo dopo la sua uscita dal Grande Fratello. Tra le notizie, l'ex gieffina, ha ricordato anche la presunta molestia durante il reality La Fazenda in Brasile. «Io ero in Brasile a fare il mio percorso e la gente qui, certe persone, giornaliste, manager, erano qui a sputta**rmi.

