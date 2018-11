Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, la storia d'amore più patinata del momento, continua a infiammare le cronache rosa. E ora è arrivato anche il commento di papà. Il maestro dell'horror avrebbe detto la sua sul neo "genero". Le parole del regista romano arrivano quasi in concomitanza della news relativa a un presunto contratto tra Asia e l'ex re dei paparazzi . Ma andiamo con ordine.Dario Argento, ospite a Storie Italiane, alla domanda su Corona avrebbe risposto di, ma di essere felice per il fatto che la figlia Asia sia. Dopo un anno molto duro. Insomma, il regista non si sarebbe voluto sbilanciare, ma in ogni casoTuttavia è notizia delle ultime ore, un presunto. L’accordo, che prevederebbe 100mila euro di compenso, sarebbe stato ideato da Corona e proposto ad Asia Argento. Si procederebbe a tappe: foto sulle riviste con l’approdo finale di Asia sull’Isola dei Famosi. Insomma amore vero o cospicuo compenso in vista? Staremo a vedere.