"Da sotto zero a +38". Le sexy conduttrici in vacanza insieme alle Maldive. Le riconoscete?

Cappelli rosa, micro costumi in nuance e mare cristallino. Nello scatto due note conduttrici del piccolo schermo, le riconoscete?Un dettaglio tradisce l'identità delle "sexy turiste". Capelli biondi per la showgirl di destra e castani per quella di sinistra. Ebbene sì, sono proprio Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti volate alle Maldive per le festività natalizie.LEGGI ANCHE ----> Michelle Hunziker e la sorpresa di Natale per Aurora: "Mamma ho già l'ansia...". Il video su Instagram è esilarante "Due perle" commentano i fan su Instagram. E la foto fa il pieno di like.