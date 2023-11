Cristina Marino e l'attivitià fisica in gravidanza. Il monologo a Le Iene: «Non sono un'invasata»

di Marta Goggi

Cristina Marino, modella e attrice, ha risposto a chi la critica per l'eccessiva attività fisica, soprattutto in gravidanza. «Non sono un'invasata», ha detto in un lungo monologo a Le Iene.

Le parole di Cristina Marino

Due volte mamma, la moglie di Luca Argentero ha partito il suo figlio il febbraio scorso, continuando sempre ad allenarsi, in merito ha detto: «Sul finire della mia seconda gravidanza, ho pubblicato un video dove mi allenavo, come ho sempre fatto nella mia vita, e l'ho fatto sempre con il consenso del medico, anche con il pancione. La gravidanza non è una malattia, ma un momento magico, un autentico stato di grazia, che va vissuto in maniera consapevole, libera».

Sull'importanza che attribuisce all'allenamento durante la gravidanza ha poi aggiunto: «Allenarti può combattere il diabete gestazionale, l'aumento del peso, migliorare la tonicità muscolare e soprattutto l’umore.

Cristina Marino che di lavoro fa anche la trainer, ha poi sottolineato l'importanza di fare ciò bene con sè stessi, senza curarsi dell'opinione degli altri.

