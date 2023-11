Boomerissima, Luca Argentero telefona per 'bacchettare' la moglie Cristina Marino: cos'è successo in diretta

di Alessia Di Fiore

Luca Argentero sorprende tutti nella puntata di ieri sera a Boomerissima: nel bel mezzo della gara tra boomer e millenial il mega telefono della conduttrice, Alessia Marcuzzi, squilla e sullo schermo compare l'attore. Partecipe della puntata di ieri, l'attrice Cristina Marino, moglie di Luca, che aveva appena finito di esibirsi in un balletto in compagnia della conduttrice: l'attore non ha però chiamato per complimentarsi per la performance, o comunque non solo...

«Ho visto, bravissime… Avrei una cosa da dire a mia moglie: ho l’impressione che si debba rifare perché credo… Amore, credo ti sia dimenticata un pezzo di costume… Tanto in televisione si può rifare, no?», afferma l'attore con un tono ironico e un sorrisone sulla faccia. Gli ospiti scherzano sulla gelosia di Argentero, che ammette, tradito dall' espressione della moglie, di essere un po' geloso, ma non eccessivamente, poi continua: «Va beh, ho scelto la Millenial e me tocca…», riferendosi alla differenza d'età tra lui e la moglie. Per pareggiare i conti, Argentero viene invitato a fare uno spogliarello in diretta, ma proprio quando l'attore inizia a sbottonarsi la camicia, il collegamento salta e il programma riprende tra le risate di tutti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 16:56

