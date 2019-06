«Tre di seguito», e poi una serie di bandierine del Portogallo. Così Cristiano Ronaldo, su Instagram, celebra le sue vittorie di questa stagione calcistica, riassunte in un altro post in cui appare con il trofeo della Nations League in mano ma scrivendo commette una gaffe. «Dopo aver conquistato la Coppa Italia (in realtà si riferisce alla Supercoppa italiana ndr) e il campionato italiano - scrive CR7 -, non avrei potuto avere una maniera migliore di terminare la stagione che con la conquista dell'Uefa Nations League. 2+1= triplete».



In un terzo post c'è invece la sua foto mentre alza la Coppa della nuova competizione Uefa assieme ai compagni del Portogallo. «Un orgoglio enorme - spiega Ronaldo - vincere un altro titolo con la nostra nazionale. Questa coppa è per tutti i portoghesi, grazie del vostro appoggio».



Intanto il centrale difensivo dell'Olanda Matthijs de Ligt, sogno di mercato di molte squadre, ha rivelato a Nos (la tv di Stato olandese) che mentre lo abbracciava a fine partita, Ronaldo «mi ha chiesto di venire alla Juventus. Ero un po' sorpreso dalla sua richiesta, per questo ho riso. All'inizio non ho capito quello che mi aveva detto. Adesso andrò in vacanza, penserò con attenzione a cosa è meglio per me e deciderò». Lunedì 10 Giugno 2019, 16:11

