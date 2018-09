Fabrizio Corona a Verissimo: «Mai fatta alcuna rissa, Nina Moric è ancora innamorata di me»

«Non volevo annunciare la gravidanza, non ero ancora al terzo mese. Holo stesso giorno in cui la notizia era uscita sui social».non riesce a trattenere le lacrime quando, ospite di Verissimo, parla della bimba che sta aspettando dal suo«Il mio è stato un dramma comune a tante donne: voglio dire che si può superare, anche se è difficilissimo» - raccontaa Silvia Toffanin - «Per fortuna, Bobo e le nostre famiglie mi sono stati molto vicini ed ho potuto superare il tutto, è qualcosa di terribile ma di naturale, che si può affrontare. Ci tengo a far passare questo messaggio e lo dico a tutte le donne che hanno vissuto questo: non siete sole, potete essere più forti e superare tutto».La presenza a Verissimo arriva nel decimo anniversario del debutto dicome velina di Striscia la Notizia. Al suo fianco c'era una ragazza, diventata poi una delle sue migliori amiche:. «Anche lei è stata importante nella mia vita», rivela Costanza Caracciolo.Sul suo 'Bobo',ha raccontato: «Lui è dolce, mi sta sempre vicino e sta diventando sempre più tenero da quando sono di nuovo in dolce attesa». Le lacrime lasciano spazio al sorriso quando Silvia Toffanin ironizza sul fisico di Bobo: «Il suo pancione è per tenerti compagnia?». Costanza Caracciolo ha quindi risposto: «Be', sì, la sua pancia è più larga... e pensare che va a correre ogni mattina».Il futuro, comunque, sarà la loro bimba: «Ora pensiamo al parto. Sposare Bobo? Se lui mi farà la...».