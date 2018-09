Sto guardando L’Intervista - ha esordito Corona - Il titolo di questo programma è L’Intervista, vuol dire che se uno va a fare l’intervista, non è che va a fare l’intervista e non fa l’intervista, altrimenti che ca*** fa a fare l’intervista

Tutte queste citazioni queste frasi acculturate, queste parole pseudo difficili imparare a memoria non servono a un c***o - ha rincarato la dose - Tutto quello che volevamo sapere era Fedez con Rovazzi, J Ax e Marracash, questo cavolo di matrimonio, qualche novità che magari ancora non avevamo visto. Tu non vai a fare l’intervista e dici ‘di questo non parlo, di questo no’. Devi dire quello che pensi, hai 23, 27, 30 anni, dicci quello che pensi, altrimenti stai a casa

