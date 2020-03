Corinne Clery, un nuovo fidanzato a 70 anni: «Non sono cretina...Non è una persona famosa ed è vicina alla mia età»

Dopo aver messo fine alla sua relazione con Angelo Costabile, con cui ha preso parte in una litigiosa avventura a “Pechino Express” Corinne Clery, 70 primavere, ha trovato un nuovo (e ancora misterioso) fidanzato più vicino alle sue esigenze.

Leggi anche > Alex Belli e Delia Duran bloccati a Cuba per il coronavirus



Angelo e lei infatti avevano esigenze diverse: “Non sono più con Angelo – ha fatto sapere in un’intervista a “Oggi” - È stata una storia molto carina ma abbiamo 28 anni di differenza, io ho tanti difetti ma non sono cretina”.

La nuova storia d’amore è nata da poco, un mese, ma Corinne sembra molto felice di aver scelto qualcuno un po’ più in là con gli anni: “Adesso sono interessata a un’altra persona… è una storia nuovissima, da un mese… Non è una persona famosa ed è vicina alla mia età”.



Lo stesso Angelo in fondo ha recentemente raccontato che le cose non andavano bene: “La scorsa estate – aveva confidato - io e Corinne abbiamo messo fine alla nostra relazione. La passione tra noi si era ormai spenta e così siamo diventati come fratello e sorella”. I due tra l’altro si erano si erano già lasciati per poi tornare (temporaneamente) insieme e Corinne aveva spiegato i motivi: “Non sopporto che l'amore e la passione si smorzino e che tutto si appiattisca. Lui si era un po' troppo seduto e così a gennaio l'ho mollato. Sto con un uomo giovane e lascio tutto alla vostra immaginazione”.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA