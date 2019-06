Claudia Gerini e i social: «Le richieste più strane, i feticisti vogliono le foto dei piedi...»

Martedì 18 Giugno 2019, 17:59

“Ho instagram, mi diverte, sono molto attiva”,parla del suo rapporto con i. L’attrice, che recentemente ha dichiarato di aver ritrovato l’amore dopo la fine dell’amore con Andrea Preti, riceve diverse richieste sul suo account e naturalmente non mancano i feticisti.La cosa però non sembra preoccuparla più di tanto: “Anche io ho i feticisti che chiedono le foto dei piedi. I piedi vanno molto forte - ha spiegato durante un’intervista a “I Lunatici”, sulle frequenze di RadioDue- Io ho dei piedini carini, non è che li posto perché me li chiedono, ma ogni tanto ho postato foto dei miei piedi che camminano sulla spiaggia. Ogni tanto ricevo richieste strane, ma bisogna sempre reagire con un sorriso. Non bisogna né troppo crederci, né troppo prendersela. I follower più strani? C'è uno che ogni volta mi scrive una poesia di commento".Un accenno anche alla sua partecipazione a “Non è la Rai” e l’incontro con Carlo Verdone: “A Non è la Rai il mondo sembrava una favola. Sembrava un grande college. Facevamo i balletti, provavamo i costumi, imparavamo a stare in diretta televisiva, facevamo tante cose divertenti. Io ero tra le più grandi, avevo 17 anni. L'incontro con Verdone è stato l'incontro della mia vita. E' stato l'incontro che mi ha fatto capire che potevo essere un'attrice brillante, anche giovanissima”.