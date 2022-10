Chloë Grace Moretz contro I Griffin: «Soffro di dismorfismo corporeo per colpa di un meme»

di Redazione web

Chloë Grace Moretz ha raccontato di soffrire di dismorfismo corporeo a causa di un episodio della serie animata I Griffin. La giovane attrice, intervistata da Hunger Magazine, ha infatti confessato che un meme sul suo aspetto fisico che ha fatto il giro del mondo ha contribuito in maniera significativa a peggiorare la sua ansia e la dismorfofobia.

«C’è stato un meme che ha realmente avuto delle conseguenze su di me, ed era quello che mi mostrava mentre entravo in un hotel con una scatola di una pizza in mano. E poi questa foto è stata manipolata dando vita a un personaggio della serie I Griffin con delle gambe lunghe e un torso cortissimo, ed era uno dei meme più diffusi all’epoca», ha confidato la star di "Kick-Ass".

Lo scatto risale al 2016 e mostra l'attrice con un outfit casual composto da top, pantaloncini e tacchi mentre porta in mano due scatole di pizza. L'instanea eseguita dai paparazzi ha modificato il suo corpo facendo apparire la parte centrale accorciata e le gambe eccessivamente lunghe. L'inquadratura ricordava il personaggio di "I Griffin" Legs Go All the Way Up Griffin. E la produzione del cartone animato ha poi unito quel personaggio a una foto che ritrae il papà dell'attrice Moretz. E così è nato il meme.

«Tutti stavano prendendo in giro il mio corpo e quando l’ho fatto presente a qualcuno mi è stato detto ‘Oh, stai zitta, è divertente’. E mi ricordo che ero lì seduta e pensavo che il mio corpo stava venendo usato come battuta ed è qualcosa che non posso cambiare di ciò che sono, ed era condiviso ovunque su Instagram. Ancora adesso quando vedo quel meme è qualcosa che mi risulta difficile da superare emotivamente», sottolineando come la serie ha in un certo senso causato un suo tracollo psicologico.

L'attrice ha raccontato di aver vissuto un periodo da reclusa durante la pandemia: «È stato grandioso perché mi sono allontanata dai fotografi e ho potuto essere me stessa, e avere così tante esperienze che le persone non hanno fotografato, ma al tempo stesso mi ha causato una grave ansia quando venivo fotografata. I battiti del cuore aumentavano e andavo in iperventilazione».

