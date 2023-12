Chiara Nasti approda su Threads: «Che bello sapere che anche qui mi odiano»

di Alessia Di Fiore

Chiara Nasti sbarca sul nuovo social di Meta, Threads, ma l'inizio non è dei migliori. L'influencer napoletana, pochi minuti dopo aver "messo piede" sul social ed essersi fatta un'idea della situazione, ha pensato di usare il suo primissimo post scritto, per dire la sua: «Vedo gente che se la tira manco fosse me, umiltà please», scrive la Nasti su Threads suscitando l'ira dei follower.

Tra i commenti si leggono e si ascoltano ( perchè sul nuovo social è possibile commentare i post tramite messaggi vocali) numerosi insulti, la maggior parte proprio dai coincittadini napoletani, che hanno usato numerosi termini folcloristici e coloriti per schierarsi contro l'influncer.

Chiara ha immediatamente pubblicato un secondo post, forse anche peggiore del primo, dove scrive: «Che bello scoprire che anche qui mi odiano. Adoro», scrive l'influencer aggiungengo al testo numerose emoji di unghiette smaltate.

Vien da chiedersi, senza minimamente giustificare gli hater: cosa si aspettava Chiara Nasti dopo un esordio del genere su Threads?

