Chiara Nasti mostra il pancione a due mesi e mezzo dal parto: «Non ne posso più»

di Cristina Siciliano

Chiara Nasti, influencer e già mamma del piccolo Thiago, aspetta la seconda figlia dal calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. Con un selfie allo specchio che mette in mostra il pancione, l'influencer si mostra più in forma che mai post workout a casa. Nello scatto, Chiara indossa un completino sportivo firmato con un top nero e un pantaloncino a vita alta. L'influencer ancora una volta esibisce con orgoglio la sua silhouette in gravidanza e lancia un messaggio alle sue follower.

Chiara Nasti incinta

Chiara Nasti ha raccontato alle sue follower su Instagram come sta vivendo la sua seconda gravidanza: «Questi due mesi e mezzo da una parte vorrei che non passassero mai - ha scritto Chiara Nasti nelle sue Instagram stories -.

La seconda gravidanza

Ad annunciare la seconda gravidanza della coppia è stato proprio Mattia Zaccagni, festeggiando un goal in occasione del derby di Coppa Italia. I due hanno svelato che sono in attesa di una femminuccia con un tipico gender reveal party. Il primogenitoThiago invece è nato nel 2022. La figlia di Chiara e Mattia dovrebbe nascere nel mese di luglio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA