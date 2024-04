Chiara Nasti, critiche choc ai figli: «Il maschio è brutto, la femmina sarà come Mariangela Fantozzi». Lei replica così

di Cristina Siciliano

Chiara Nasti sotto attacco degli hater: «Cosa insegnerai a tuoi figlio? Sei molto ignorante», «il maschio è brutto la femmina sarà come la figlia di Fantozzi». Sono solo una parte dei commenti pungenti degli hater di Chiara Nasti, influencer campana e moglie del calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, in attesa del secondo bebè.

È iniziato tutto da un post Instagram simile a migliaia di altri che, ogni giorno, vengono pubblicati dall'influencer. Tre foto che ritraggono Chiara Nasti, già mamma di Thiago, in perfetta forma nonostante la seconda gravidanza. E quel post ha scatenato i leoni da tastiera. Ma la reazione del'influencer napoletana non è tardata ad arrivare.

Ecco come ha risposto alle critiche choc Chiara Nasti.

La risposta di Chiara Nasti

«Ma che dite? Perché sono in forma anche in gravidanza dite tutte queste cose? Quanto mi soffrite - ha scritto Chiara Nasti nelle sue Instagram stories -.

L'influencer ha aggiunto: «La cattiveria e la gelosia delle donne arriva a livelli assurdi. Fate tutto voi. La stupidità umana non ha limiti. I figli cattivi e pessimi li fate voi perché io a mio cerco di trasmettere solo felicità e spensieratezza tanto che bambini felici come mio figlio ne vedo davvero pochi in giro».

