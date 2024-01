Chiara Nasti incinta, mangia crudo e beve vino: «Non sto attenta come le mamme esaurite»

di Redazione Web

Chiara Nasti ha postato recentemente una story su Instagram in cui rispondeva secca alla domanda di una follower, facendo arrabbiare le mamme gli utenti che la seguono. «Come ti regoli con i capelli in gravidanza? Farai i colpi di sole?». La risposta dell'influencer non è stata però apprezzata sui social, dove si è creato un piccolo caso.

«Non sono come tutte quelle esaurite che stanno attente a ogni singola cosa», ha chiarito la Nasti, aggiungendo che «quando nascevano i bambini, prima, non c'erano tutte queste restrizioni». La questione si è poi spostata al cibo, perché Chiara Nasti ha voluto sottolineare che «se vado in un posto che conosco il crudo lo mangio».

La polemica

Online è impazzata la polemica. Oltre alla dichiarazione della moglie di Mattia Zaccagni, ai fan non è sfuggito un particolare. Nella foto sembra che si stia bevendo un bicchiere di vino.

Chiara Nasti aveva mostrato per la prima volta qualche giorno fa le foto del pancino, a conferma di una nuova gravidanza. I fan della prima ora si erano emozionati e avevano chiesto conferma dopo aver visto l'esultanza di Zaccagni col pallone sotto la maglia e il pollice in bocca in seguito al gol nel derby di Coppa Italia di mercoledì scorso.

