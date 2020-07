Chiara Ferragni e la polemica degli Uffizi, Fedez furioso con i giornalisti: «Inserite mia moglie nei titoli per vendere qualche copia in più»

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Luglio 2020, 14:57

Sugli ultimi aggiornamenti.Il rapper ha appena rilasciato una lunga dichiarazione sulle stories di Instagram in cui parla della querelle sulla visita della moglie al museo fiorentino, scagliandosi contro i giornalisti.Fedez inizia il video rispondendo a un articolo sul Fatto Quotidiano, poi l'arringa contro la categoria: «Profanazione degli Uffizi per uno shooting per Vogue? Vi do uno scoop shooting fotografici in luoghi d'arte sono già stati fatti. Se poi la profanazione consiste nel farsi una foto dentro gli Uffizi, i turisti lo fanno ogni giorno.E continua: «Comunque, Chiara non è stata pagata per promuovere gli Uffizi. Ma per un progetto di Vogue che non è ancora stato presentato. Aspettate a indignarviMahmood ha girato un bellissimo video al Museo Egizio e nessuno ha detto niente». Poi, anche l'influencer entra nell'inquadratura e Fedez conclude: «Per la prima volta la Cappella Sistina e gli Uffizi sono in tendenza su Twitter.».Il sindaco di Firenze su Twitter difende Chiara Ferragni: «E anzi, in un momento così difficile, ben venga chiunque voglia supportare la nostra cultura e condividere con il resto del mondo i tesori di Firenze!».