Cher e il toyboy: si sono innamorati scambiandosi messaggi sullo smartphone. La cantante: «Non è mai troppo tardi»

Spesso è difficile trovare l'anima gemella, a volte accade dopo aver raggiunto tanti altri traguardi: è quanto è successo a Cher. La cantante di Believe, infatti, attualmente frequenta un uomo molto più giovane, Alexander Edwards, anche lui appartenente al mondo musicale. Cher non da importanza alle chiacchiere che si stanno facendo riguardo al loro rapporto, e si è dichiarata pienamente soddisfatta della sua attuale relazione.

Come riporta il Daily Mail, i due si sono innamorati dopo un fitto scambio di messaggi telefonici, per poi diventare una coppia a tutti gli effetti.

Le dichiarazioni di Cher

La star di "Stregata dalla luna" ha raccontato con entusiasmo i dettagli della sua storia d'amore: «Amo stare con lui.

A Cher non importa dello scetticismo dei tanti che hanno ironizzato sulla sua relazione: «Non mi meraviglia. Per molti è facile dire: “non dureranno”. Però, ci frequentiamo già da un anno, ed è già molto per me. Ne è valsa la pena». La cantante, quindi, affronta la situazione con ironia: «Tutto questo interesse per la mia vita amorosa mi diverte!», ha dichiarato.

I due hanno fatto il loro debutto davanti ai riflettori lo scorso marzo, durante una sfilata di Versace a Las Vegas.

Cher: "Non è mai troppo tardi"

Cher, che ha 77 anni, è entusiasta di aver trovato la persona adatta a lei: «All'inizio dicevo ai miei amici: “Siamo troppo grandi per uscire con uomini più giovani, e non mi innamorerò mai più”, invece è successo il contrario. Ho imparato che non è mai troppo tardi».

Alexander Edwards è un produttore musicale: è stato lui, infatti, a produrre l'ultima canzone di Cher, Drop Top Sleigh Ride. La cantante ha raccontato: «Lui è un ottimo produttore. Gli ho affidato la produzione perchè mi fido di lui completamente. Ero molto emozionata».

