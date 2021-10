Cristiano Malgioglio, l'amicizia con Cher a "Tale e Quale Show": «Al mio fianco nella buona e cattiva sorte»

Stefania Orlando a Tale e Quale Show regala un’ottima prova con “Strong Enough” di Cher. L’occasione dell’interpretazione viene colta da Cristiano Malgioglio che, dopo aver mostrato la scorsa settimana lo scambio di messaggi con Anastacia, ha parlato della sua amicizia con Cher: «Al mio fianco nella buona e nella cattiva sorte».

Stefania Orlando a Tale e Quale Show di Carlo Conti su RaiUno regala un’ottima interpretazione con “Strong Enough” di Cher. Il pubblico applaude entusiasta e giudici danno responsi molto postivi: «Hai preso la voce in alcuni punti davvero molto bene - ha sottolineato Loretta Goggi - in altri sei calata un po’ ma comunque è normale, molto bene. Poi hai un fisico pazzesco...».

E’ poi il turno di Cristiano Malgioglio che, dopo aver mostrato lo smartphone con i messaggi di Anastacia nella scorsa puntata, ha approfittato per parlare della sua amicizia con Cher: «Sono affezionato a questa grande artista – ha spiegato - perché forse è una delle donne più generose che io abbia mai conosciuto nella mia vita. Mi ha accompagnato durante tutto il periodo, sia nella buona che nella cattiva sorte, ma sono cose mie particolari e non ne voglio parlare. Tu sei stata molto intonata ma la sua voce è autoritaria, quando canta è come una calamita. Sei stata intonata, perfetta il look però non abbastanza “strong”. Se dovessi dire un’altra cosa amore, non avevi neanche la C Cher... Anche se sei stata formidabile e ti sei mossa da Dio».

