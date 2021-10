Cristiano Malgioglio a "Tale e Quale Show": «Anastacia mi ha scritto...» e mostra il telefonino. Carlo Conti senza parole

A “Tale e quale show” Cristiano Malgioglio continua a sorprendere. Tra siparietti e critiche sferzanti ai concorrenti nella puntata di stasera ha fatto leggere, dopo aver visto l’interpretazione di Francesca Alotta, un messaggio sul telefonino che gli ha mandato la cantante Anastacia.

Cristiano Malgioglio, a "Tale e Quale Show" il messaggio di Anastacia

A “Tale e quale Show” Francesca Alotta veste i panni di Anastacia e regala un’ottima interpretazione. I giudici danno tutti pareri postivi, ma Cristiano Malgioglio ne approfitta per ritagliarsi il suo momento speciale. Il giudice infatti prima fa i complimenti alla concorrente e poi ne approfitta per far sapere di essersi scambiato dei messaggi proprio con Anastacia: «Tu sei una brava cantante, ti puoi esibire in qualsiasi cosa – ha spiegato alla Alotta - Devi sapere però che lei quando canta è come un vulcano, può esplodere, ha intensità e tecnica. E’ considerata una delle più grandi cantanti al mondo e mi ha mandato un messaggio. Eh beh si, gli ho scritto e le ho detto: "Ti imiteranno"...».

Carlo Conti è naturalmente curioso e chiede dettagli, Malgioglio si alza e fa leggere il contenuto del messaggio a Giorgio Panariello: «Di che show si tratta? – fa sapere l'attore che traduce dal testo in inglese - mandami il video». Il conduttore e i giudici sono stupiti e rimangono senza parole mentre Cristiano Malgioglio conclude soddisfatto: «È molto emozionata, lei stasera ti poteva vedere ma sta incidendo il suo nuovo disco e mi ha chiesto di mandarle un video e speriamo la settimana prossima di avere questo regalo da Anastacia».

