Tale e Quale Show, Ciro Priello stupisce tutti con "Beat it". Cristiano Malgioglio critica: «Mancata la tecnica del singhiozzo»

Ciro Priello a "Tale e Quale Show" stupisce tutti con "Beat it"

Ciro Priello a “Tale e quale show” di Carlo Conti su RaiUno interpreta Michael Jackson con “Beat it”. La prova offerta, come di consueto, è molto buona e la performance prevede anche una coreografia di ballo che è stata ben eseguita. Finito l'impegno sul palco di Priello il pubblico gli ha regalato una standing ovation, accompagnata dalle lodi dei giudici: «Quanto sei bravo – ha osservato entusiasta Loretta Goggi - mi piaci molto! A parte il trucco fantastico, balli molto bene nonostante tu abbia un baricentro molto alto, hai un’agilità pazzesca». Dello stesso avviso Giorgio Panariello: «E’ stato bravo, si è allenato per ore. La voce era abbastanza vicina, hai lavorato benissimo nonostante la difficoltà date dal personaggio che dovevi imitare».

Le critiche di Cristiano Malgioglio

A fare da controcanto il giudice Cristiano Malgioglio, che dopo un inizio complimentoso ha levato la sua critica: «Sei un ragazzo stupendo, hai un grande talento – ha osservato Malgioglio - Ma Michael Jackson ha un timbro e una voce spettacolari. Non hai la sua energia, so che hai fatto danza e hai anche ballato bene ma… Quello che ti è mancato è il “singhiozzo”, una tecnica inventata da questo grande cantante».

Il pubblico comincia a fischiare e Cristiano reagisce: «Il singhiozzo – ha aggiunto – invece l’ha fatto venire lui a me, anzi, come si fa a farlo passare? Inutili le proteste, io qui faccio il giudice e grazie a Dio ho delle idee diverse dagli altri».

