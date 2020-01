Charlene di Monaco vicina al divorzio da Alberto? «Difficile sorridere, la gente non sa cosa succede a Palazzo»

Alberto di Monaco

Sabato 18 Gennaio 2020, 14:12

prossimi al divorzio? La "fuga" di , palesemente inSe l'attrice americana è pronta a fare le valigie per traslocare oltreoceano, l'ex nuotatrice potrebbe prepararsi ad abbandonare il tetto coniugale di lusso. Fonti di palazzo e non solo parlano di una principessa che non sorride più.non ha mai brillato per il suo entusiasmo e questo le è valso l'appellativo di "principessa triste", "titolo" appartenuto per anni a. Sembra, tuttavia, che la situazione sia diventata insostenibile. Lei stessa ha confessato al settimanale "Oggi" di essere sempre giù di morale: «Le persone sono molto veloci nel dire: “Oh, perché non sorride nelle foto? Be’, a volte è difficile sorridere», ha detto la principessa nell’intervista riportata sul giornale. Lo fanno perché «non sanno cosa sta succedendo dietro, che cosa succede nel Palazzo».Nessuna ritrosia a sfogarsi con la stampa, ma la determinazione a chiarire che il suo ultimo anno è stato particolarmente doloroso. E che sente nostalgia per il suo. Le mancano anche le persone a lei più care: «Ho il privilegio di avere questa vita, ma mi mancano la mia famiglia e i miei amici in Sudafrica e spesso sono triste perché non posso essere sempre lì per loro», spiega la principessa.E aggiunge, parlando dei suoi«Ho sognato a lungo di portarli lì, mostrando loro anche Benoni, la città in cui sono cresciuta. I bambini erano impazienti di vedere il nonno e la nonna. Sull’aereo, quando siamo arrivati, guardavamo tutti e tre dal finestrino e Jacques ha gridato: ‘Wow, questo è il Paese da dove vieni, mamma? È così grande!” Mi ha commosso molto».La nostalgia di casa sembra essere comune tra i reali e potrebbe creare un "terremoto" anche a Palazzo Grimaldi provocando una rottura tra Charlene e Alberto. In fondo i nostri nonni avevano ragione: "Moglie e buoi dei paesi tuoi".