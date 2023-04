Chanel Totti, il profilo tiktok bloccato diventa un caso: «Qualcuno ha segnalato i suoi contenuti»

di Redazione Web

Il profilo tiktok di Chanel Totti risulta essere ancora bloccato. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi aveva raggiunto una certa fama sul social cinese: in pochi mesi, infatti, il suo profilo aveva totalizzato più di 400mila follower.

Sul web ora serpeggia l'idea che qualche utente furbetto abbia avuto la brillante idea di segnalare i contenuti condivisi dalla 15enne facendole così perdere il profilo. Sarà la verità?

Chanel Totti dopo essersi resa conto che il suo profilo tiktok appariva come inesistente, si è appellata ai suoi fan su Instagram chiedendo loro delle spiegazioni: «Qualcuno mi può aiutare a riprendere l'account TikTok?», ha scritto la 15enne.

Nell'attesa, tuttavia, Chanel ha deciso di creare un nuovo profilo tiktok che in pochissime ore ha totalizzato più di 3mila follower. Niente in confronto al numero raggiunto sul profilo principale, tuttavia, fino a quando non si sarà resettato, Chanel dovrà arrangiarsi così.

Le ipotesi

Tra le ipotesi più accreditate c'è chi crede che il profilo della tiktoker sia stato segnalato dagli utenti per contenuti ritenuti «eccessivi» per la piattaforma social.

Sarà stata questa la causa dello stop? Nient'affatto. La 15enne ha sempre condiviso filmati in cui ballava o cantava, talvolta anche insieme alla sua famiglia, tra cui l'ex Capitano della Roma, papà Francesco Totti.

Può essersi trattato di un errore della piattaforma, che al più presto tornerà alla normalità? Aspettiamo di capire cosa sia accaduto e di veder sbloccato il profilo, così Chanel potrà finalmente recuperare il rapporto con i suoi follower.

